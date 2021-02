Covid: Fontana, 'Cts anticipi decisione su zone'

17 febbraio 2021 a

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - "Spero che la Lombardia non debba ritornare in zona arancione. I dati ufficiali non sono ancora arrivati, con il Cts ci si confronta il venerdì. Per me, se fosse possibile, si dovrebbe anticipare questa data, perché i dati al Cts arrivano al martedì e quindi forse si potrebbe anticipare la notizia". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite a Bergamo Tv. "Ormai è un dato acquisito che con le chiusure i dati migliorano e con le aperture, più larghe sono, più i dati peggiorano. E' un dato di fatto", ha aggiunto.