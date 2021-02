Draghi: 'fatto molto con ristori, serve fare ancora di più su cultura'

17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Stamattina ho detto che l'Italia è una grande potenza culturale e anche per questo al G20" sarà data "grande importanza" alla cultura "con un incontro dedicato". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica al Senato.

"Le restrizioni per la pandemia hanno messo a dure prova musei, cinema, teatri, tutto lo spettacolo dal vivo e l'arte in generale", un comparto che va sostenuto "perché il rischio è di perdere un patrimonio che definisce la nostra identità. Una perdita economica ingente ma ancor più grande la perdita dello spirito. Molto è stato fatto per ristori adeguati: serve fare ancora di più, rafforzare le tutele dei lavoratori" e le risorse del Next Generation Ue vanno utilizzate per "il capitale umano" e le "nuove tecnologie".

"Il ritorno nel più breve tempo possibile alla normalità deve riguardare anche la cultura in tutte le sue forme perché imprescindibile per la crescita e il benessere del Paese".