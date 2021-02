17 febbraio 2021 a

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "L'ambiente e il concetto di sviluppo sostenibile sono alla base della giustizia generazionale. So che in Senato si sta discutendo" di questo "nella forma di legge costituzionale: questo governo conferma l'impegno di andare in questa direzione". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella replica al Senato.