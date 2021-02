Toscana: Giani, 'Fermata Frecciarossa a Terontola rende regione più unita'

18 febbraio 2021 a

Firenze, 18 feb. - (Adnkronos) - "Due minuti, giusto il tempo di fare tappa a Terontola, frazione del comune toscano di Cortona al confine con l'Umbria. Grazie a chi ha lavorato per far fermare qui, poco fa alle 5.54, un nuovo Frecciarossa che da oggi collegherà Perugia e la Toscana a Milano e Torino, un risultato importante per una regione più unita!". Così su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, che questa mattina ha presenziato alla prima fermata del treno Frecciarossa alla stazione di Terontola (Arezzo).