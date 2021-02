CGM firma un nuovo accordo per l'utilizzo di FairCom DB

18 febbraio 2021 a

Il database multi-modello consente alla soluzione eHealth HelloDoc di ottenere prestazioni ottimali

MILANO, 18 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- FairCom, fornitore mondiale di tecnologia per database, ha annunciato oggi un nuovo accordo con il leader del mercato del software eHealth Imagine Editions, membro di CompuGroup Medical (CGM). Il nuovo accordo dà inizio ad un aggiornamento significativo della popolare soluzione eHealth HelloDoc di Imagine Editions tramite le straordinarie capacità di FairCom DB.

Uno dei motivi per i quali Imagine Editions ha scelto FairCom DB è che quest'ultimo consente agli sviluppatori di HelloDoc di mettere a punto il database integrato al fine di ottenere prestazioni ottimali. Oltre ai vantaggi in termini di velocità, affidabilità e controllo da parte dello sviluppatore, FairCom DB funziona senza la necessità di un amministratore del database, il che rappresenta un vantaggio per i clienti di HelloDoc riducendo il costo totale di proprietà. HelloDoc è utilizzato da oltre 20.000 medici generici e specialisti che lavorano in ambulatori, cliniche e centri sanitari multidisciplinari privati. La soluzione eHealth viene inoltre ampiamente utilizzata durante la pandemia di COVID-19 in corso.

"Operiamo in un settore complesso e vitale. Il nostro obiettivo è creare soluzioni che soddisfino tutte le esigenze delle attività sanitarie nella maniera più efficiente, sicura e ottimale: dai problemi organizzativi a quelli medici, economici, legali, contrattuali e normativi", ha dichiarato Harry Malka, Direttore generale di HelloDoc. "Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo fare affidamento su un motore database transazionale solido, maturo e veloce. Per noi, FairCom DB è stata la chiara via da percorrere".

Gli utenti di HelloDoc apprezzeranno in particolar modo la potenza di SQL offerta da FairCom DB. "Questa ultima versione di HelloDoc è un importante passo avanti nell'evoluzione dei software medicali. La potenza di SQL alla base di HelloDoc, grazie a FairCom DB, consente di trasformare rapidamente i dati del sistema in informazioni di cui gli utenti hanno bisogno. Il minor tempo dedicato alla ricerca e all'attesa delle informazioni si traduce in vantaggi in termini di efficienza ed, in ultima analisi, in risparmi per i nostri clienti, per non parlare poi dei pazienti più sani e felici", ha dichiarato Malka.

Con questo accordo, FairCom ha consolidato la sua posizione come fornitore di una tecnologia database affidabile per il settore sanitario. La tecnologia FairCom è integrata nei sistemi real-time perimetrali, negli uffici medici e dentistici e nei sistemi informatici di laboratorio.

"Questo nuovo traguardo raggiunto grazie alla nostra collaborazione è una dimostrazione dell'affidabilità delle prestazioni di FairCom DB e della sua facilità di utilizzo, nonché degli sforzi dei team di progettazione di entrambe le aziende. Il nostro team di supporto ha collaborato direttamente in loco con il team di HelloDoc per assicurarsi che quest'ultimo sapesse come affrontare tutti i criteri del proprio piano d'azione e rispettare le scadenze prestabilite con successo. Nessun'altra società di database oltre a noi ha team di progettazione e supporto che lavorano a stretto contatto con gli sviluppatori", ha dichiarato Alysha Brown, Chief Officer of Operations di FairCom. "Siamo inoltre fieri del fatto che la tecnologia FairCom abbia un ruolo importante in HelloDoc, un sistema fondamentale nel mercato francese del eHealth".

Prima del 10 novembre 2020, FairCom DB era noto come c-treeACE. In tale data, è stata inoltre rilasciata la versione più recente del database multi-modello FairCom DB (V12). Fra le novità di FairCom DB V12 sono incluse prestazioni tre volte più veloci, Replication Manager per la gestione point-and-click dei dati replicati, gestione della sicurezza potenziata, ottimizzazione automatica del database, diagnostica completa del sistema e oltre 100 nuove funzioni API.

Oltre all'accordo con Imagine Editions, FairCom ha stipulato contratti con altre tre società del gruppo CGM.

Informazioni dettagliate su FairCom DB V12 sono disponibili sul sito web www.faircom.com/products/faircom-db. Per informazioni dettagliate su HelloDoc, visitare il sito web www.cgm.com/fr.

Informazioni su FairComFairCom è una delle tecnologie database più veloci e affidabili attualmente disponibili sul mercato. Sin dalla costituzione dell'azienda nel 1979, i prodotti FairCom alimentano sistemi mission critical per realtà internazionali in un ampio spettro di settori, dalle piccole e medie imprese alle aziende di alto profilo, agli enti governativi. Attualmente, oltre il 40% delle aziende citate su Fortune 100 utilizza FairCom per le proprie esigenze database. La linea di prodotti di FairCom comprende soluzioni per transazioni ad alta velocità, ambienti IIoT, modernizzazione e migrazione di sistemi legacy. La linea di prodotti include FairCom DB, FairCom EDGE per ambienti IoT e Industria 4.0 e c-treeRTG per la gestione dei dati COBOL. Ulteriori informazioni su FairCom sono disponibili sul sito web FairCom.com.

Informazioni su CGMCompuGroup Medical è una delle principali società di eHealth al mondo. Con un fatturato di 746 milioni di euro nel 2019, i suoi prodotti software sono progettati per supportare tutte le attività mediche e organizzative di studi medici, farmacie, laboratori e ospedali. I suoi servizi di informazione per tutte le parti coinvolte nel sistema sanitario e le sue cartelle cliniche personali basate sul web contribuiscono a rendere l'assistenza sanitaria più sicura ed efficiente. I servizi di CompuGroup Medical si basano su una clientela unica di oltre 1,5 milioni di utenti, tra cui medici, dentisti, farmacisti e altri professionisti sanitari in strutture ospedaliere e ambulatoriali. Con sedi in 18 Paesi e prodotti in 56 Paesi in tutto il mondo, CompuGroup Medical è la società di eHealth con una delle più ampie coperture tra i fornitori di servizi di eHealth. Circa 6.100 dipendenti altamente qualificati supportano i clienti con soluzioni innovative per soddisfare le esigenze in costante crescita del sistema sanitario.

Contatto per i media:Brad ThomasFairCom Europe S.r.l.+39 035 721321 [email protected]

