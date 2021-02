Arte: Uffizi acquistano un capolavoro del '500 ritenuto perduto (2)

18 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - La scelta del tema rientra nella fortuna del mito omerico nella seconda metà del Cinquecento, testimoniata da grandi cicli di affreschi come quello di Giorgio Vasari e Giovanni Stradano in Palazzo Vecchio a Firenze, o ancora dalla decorazione di Pellegrino Tibaldi in Palazzo Poggi a Bologna. L'episodio dell'enigma di Omero, più raro rispetto alle scene tratte dall'Iliade e dall'Odissea, è riportato nelle edizioni in greco della Vita Homeri dello Pseudo-Plutarco, più volte stampate nel corso del Cinquecento.

Vi si narra che Omero, mentre si trovava sull'isola di Ios, sedendo su una roccia in riva al mare vide arrivare una nave di pescatori, cui chiese se avessero fatto buona pesca. Gli uomini, che non avevano pescato nulla ed erano intenti a spidocchiarsi, risposero con questo enigma: "Quel che abbiamo preso, lo abbiamo lasciato, quel che non abbiamo preso, lo abbiamo tenuto". La risposta all'indovinello era: i pidocchi, alludendo da una parte a quelli che erano riusciti ad eliminare e gettare in mare, dall'altra a quelli che non erano riusciti a togliere e portavano ancora addosso. Secondo il racconto dello Pseudo-Plutarco, Omero si arrovellò a tal punto sull'indovinello, senza venirne a capo, che ne morì.

L'opera è oggi stata presentata nell'Auditorium Vasari del museo - insieme a un libro monografico ad essa dedicato e pubblicato dagli Uffizi - da Eike Schmidt, direttore delle Gallerie, Daniele Benati, professore ordinario di storia dell'arte moderna e direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Storici Artistici dell'ateneo bolognese, e dagli autori; all'iniziativa hanno preso parte anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e, in collegamento da Bologna, l'assessore regionale alla Cultura dell'Emilia Romagna Mauro Felicori.