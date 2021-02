Arte: Uffizi acquistano un capolavoro del '500 ritenuto perduto

18 febbraio 2021 a

Firenze, 18 feb. - (Adnkronos) - Le Gallerie degli Uffizi hanno ritrovato e acquistato un dipinto del Cinquecento, da secoli ritenuto perduto. Si tratta dell'"Enigma di Omero", del maestro bolognese Bartolomeo Passerotti (1529-1592). Presto l'opera verrà esposta nelle nuove sale dedicate alla pittura del XVI secolo, di prossima apertura. "L'enigma di Omero", scomparso dai radar degli studiosi e degli storici dell'arte, era noto esclusivamente attraverso le descrizioni di alcune fonti storiche e alcuni disegni preparatori e d'après.

Il primo biografo del Passerotti è Raffaello Borghini, che nella sua opera Il Riposo (1584) riporta una scrupolosa descrizione del dipinto: "un quadro grande in tela di colorito gagliardo a olio, dove sono in una barca i marinari che propongono l'enigma a Omero, che è sul lito; e da altra parte è una zingana e nel viso d'Omero ha il Passerotto ritratto se stesso e vi si veggono naturalissime l'acque del mare et alcune conche marine et un cane che par vivo".

Secondo la testimonianza dello stesso Borghini, il quadro si trovava nel palazzo del letterato fiorentino Giovanni Battista Deti (1539-1607), collezionista e dilettante d'arte, nonché membro fondatore dell'Accademia della Crusca col soprannome di Sollo e autore, fra gli altri, del primo Vocabolario della Crusca. Nel 1677 Giovanni Cinelli ricorda il dipinto nel palazzo di famiglia del senatore fiorentino Carlo Torrigiani (1616-1684) in via Porta Rossa in casa, senza tuttavia riconoscervi la descrizione del Borghini e addirittura confondendo il soggetto rappresentato: un quadro "entrovi un Orfeo, che con la lira in mano trae alla riva dal mare una nave con cinque figure dentro, rapite dalla dolcezza ed armonia di quel suono, opera molto vaga". Quindi dell'opera si smarriscono le tracce: negli studi moderni sul Passerotti, "L'enigma di Omero" era segnalato come perduto. Almeno fino ad oggi, quando il quadro è stato rintracciato proprio presso la famiglia dei discendenti di Carlo Torrigiani.