Arte: Uffizi acquistano un capolavoro del '500 ritenuto perduto (3)

(Adnkronos) - Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, ha spiegato: "Il ritrovamento di questo dipinto è di tale importanza che, nell'occasione della sua acquisizione da parte delle Gallerie, ad esso è stato appositamente dedicato un libro, che presentiamo oggi insieme al dipinto. Se l'acquisto di un'opera ricordata nelle più antiche guide di Firenze è di per sé un intervento teso a proteggere il nostro patrimonio dalla dispersione, il volume è un'ulteriore prova dell'intensa attività di ricerca promossa dal museo".

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha aggiunto: "Ringrazio a nome della Regione la Galleria degli Uffizi per questa importante acquisizione, che dà lustro alla tradizione artistica dell'Emilia-Romagna. Inoltre, conferma il grande rapporto di collaborazione tra le nostre realtà, che culminerà quest'anno nelle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante. Un segnale concreto di fiducia e speranza in un periodo così drammatico per l'intero comparto della cultura, che vogliamo continuare a sostenere come ambito fondamentale delle nostre comunità".

Da parte sua il presidente delle Regione Toscana, Eugenio Giani, ha aggiunto: "L'acquisto di questo importantissimo dipinto di Bartolomeo Passerotti dà il senso di una Galleria degli Uffizi che si allarga sempre di più. Da un lato l'obiettivo è sviluppare il progetto degli Uffizi in Toscana con l' esposizione delle sue opere in immobili di grande pregio, che diffondono il senso di attrazione verso la collezione in tutta la regione; dall'altro, quello di sviluppare l'illustrazione di un panorama di artisti italiano di assoluto significato e grandissimo prestigio, come testimonia questa acquisizione del pittore bolognese".