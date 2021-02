Tool Target: lo shop online ideale per chi vuole lavorare il legno come un professionista

18 febbraio 2021 a

a

a

(Roma 18 febbraio 2021) - Roma, 18/02/2021 - , Siamo nel XXI secolo, è vero, e in molti dicono che molto presto gran parte del lavoro pesante e ripetitivo non sarà più a carico dell'uomo, ma delle macchine a controllo numerico (in grado di pensare e imparare dei propri errori) e in molti processi industriali – in effetti – questo sta già avvenendo e il settore del mobile è già all'interno di questo percorso.

Ma, come sempre accade in questi casi, il lavoro artigianale – fatto di passione, esperienza ed estro artistico – resiste, spesso con ritorni di fiamma importanti.

E ci sono davvero tantissime persone che coltivano la passione per la lavorazione del legno, da semplici appassionati e da aspiranti artigiani.

È un'attività, per tanti, fonte di soddisfazione. Impagabile. E la recente emergenza COVID, che ha relegato in casa tanti (e regalato loro il tempo necessario a coltivare o a rinfocolare vecchie passioni), ha fatto sì che le persone abbiano ripreso in mano gli attrezzi, tirando fuori il falegname che era dentro di loro e aspettava solo di essere liberato. Di nuovo.

Perché proprio un portale dedicato agli utensili per la lavorazione del legno?

La risposta, per i fondatori dell'ecommerce

Questa esperienza online non nasce a caso, ma si basa su un'esperienza imprenditoriale di oltre 40 anni nella produzione di utensili per la lavorazione del legno professionale, maturata grazie al confronto continuo con l'industria del legno e gli artigiani dei principali distretti del Mobilie italiani ed esteri (in oltre 40 paesi del mondo).

L'essersi confrontati con i processi produttivi, ha portato a produrre utensili utilizzati – solo per fare alcuni esempi – su linee di squadratura, centri di lavoro, foratrici, sezionatrici per la costruzione di mobili, porte, infissi, cornici, truciolare laminato, materie plastiche e tanto altro ancora.

Il progetto legato all'e-commerce, nato nel 2014, è stato un passaggio naturale, con l'obiettivo di creare una piattaforma su misura per il falegname di professione e per tutte quelle persone che fanno del proprio hobby una passione.

E l'attività del portale non si limita alla mera e semplice vendita: l'essere a fianco di chi produce da oltre 40 anni, ha fatto acquisire una cultura del servizio verso il cliente, che viene supportato nella scelta del giusto attrezzo o accessorio in funzione della lavorazione da effettuare in un rapporto di confronto che rappresenta, per lo staff di Tool Target, uno degli aspetti più stimolanti e appaganti di questa attività.

Un team specializzato, da sempre, nel settore della fresatura del legno

La fresatura è certamente uno degli ambiti di specializzazione dello shop, sin dall'avvio delle attività e, per chi vuol salire di livello nella lavorazione del legno, è un passaggio obbligato.

Fresare è sinonimo di taglio preciso e pulito, scanalature e rifiniture che rendono il lavoro finale professionale ed esteticamente adeguato e i manufatti motivo di orgoglio per chi li realizza.

È per questo che sin da allora il portale offre una selezione delle migliori frese per legno del mercato, sia a livello di marchi distribuiti, che di rapporto qualità prezzo e non mancano, ovviamente, le elettrofresatrici e gli elettroutensili per legno del caso.

Non solo fresatura: un portale in continua evoluzione

In questi sette anni di attività, il lavoro di ricerca e selezione del miglior accessorio e del miglior attrezzo (per il professionista o per quello che viene definito hobbista evoluto) non si è mai interrotto e l'offerta di prodotti è in costante aumento (per numero e tipologie di articoli e servizi offerti).

Uno dei servizi più qualificanti, Tool Target è stato il primo portale ad offrirlo ai propri clienti, e richiesti è il servizio di affilatura professionale di lame a nastro e circolari: i professionisti utilizzano, spesso, utensili di alto livello (con costi importanti e alta produttività) che possono essere riportati a nuova vita più volte, garantendone le massime prestazioni a lungo.

Le lame vengono spedite alla sede dell'azienda che effettua il servizio e rispedisce al cliente la lama così rigenerata.

Ma questo è solo una delle tante novità introdotte in questi anni: infatti da semplice shop di frese e utensili per il taglio del legno, Tool Target sta diventando un punto di riferimento per professionisti e hobbisti grazie alla recente introduzione a catalogo di banchi e tavoli da lavoro, seghe circolari, levigatrici, trapani e molto atro ancora.

La ricerca e la selezione avvengono in maniera rigorosa, selezionando i prodotti con il gusto rapporto qualità prezzo, l'affidabilità del caso e soprattutto il rispetto delle norme di sicurezza che, per storia imprenditoriale e valori di riferimento dell'azienda, rappresentano un riferimento e un obiettivo primario da perseguire sempre.