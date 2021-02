Covid: Giani, 'In Toscana mancano vaccini non operatori e spazi per somministrare'

18 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 18 feb. - (Adnkronos) - "In questo momento in Toscana non mancano né gli spazi in cui somministrare i vaccini né gli operatori che lo facciano, quello che manca sono materialmente i vaccini". Così Eugenio Giani, presidente della Toscana, a margine di un evento agli Uffizi di Firenze.

"Domenica - racconta Giani - ero al Mandela Forum di Firenze, e coloro che avevamo lì a somministrare i vaccini mi dicevano: 'peccato somministrarne oggi mille quando noi fisicamente saremmo in grado di somministrarne 3mila al giorno'. Non mancano gli ambienti, non mancano gli operatori, anzi, la nostra è una macchina che va potenzialmente molto forte, purché ci diano la materia prima, cioè i vaccini".