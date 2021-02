Tv: Bill Gates ospite a 'Che tempo che fa'

18 febbraio 2021 a

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Bill Gates sarà ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, domenica 21 febbraio su Rai3, per un'intervista in esclusiva per la tv italiana a pochi giorni dall'uscita del suo libro “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e uscito in contemporanea mondiale il 16 febbraio in oltre 35 Paesi. Per Bill Gates si tratta di un ritorno a "Che Tempo Che Fa", dove era già stato ospite nel 2004.

L'imprenditore e filantropo americano, dopo aver lasciato il vertice della Microsoft, da lui fondata nel 1975 con Paul Allen, ha fondato con la moglie Melinda la Bill&Melinda Gates Foundation e lanciato il programma Breakthrough Energy, dedicato alla commercializzazione di energia da fonti rinnovabili e altre tecnologie legate al clima. Da oltre 10 anni è impegnato nello studio e nella ricerca sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico.

Nel saggio appena uscito, forte della sua esperienza di innovatore capace di imporre idee rivoluzionare, Bill Gates presenta un programma concreto e realizzabile per azzerare le emissioni di CO2 e - avvalendosi della consulenza di fisici, chimici, biologi, ingegneri, esperti di scienze politiche e di finanza - individua i passi necessari per evitare un disastro ambientale su scala globale.