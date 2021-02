18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "A sinistra è nato un intergruppo parlamentare tra Pd, Leu e Cinque Stelle. Mi spiace per i riformisti. E mi fa sorridere pensare che le decisioni della sinistra non vengano prese nei gazebo con le primarie ma sulla piattaforma Rousseau. Ma dobbiamo rispettare questa scelta dei nostri ex compagni di strada". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.