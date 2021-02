Governo: Marcucci, 'non ci sono ministeri di serie A e serie B'

18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non ci sono ministeri di serie A e di serie B. Non penso solo a quelli assegnati al Pd, lavoro, difesa e cultura. Pensate a quello del turismo assegnato alla Lega, sarà sicuramente un ministero molto centrale. Io apprezzo particolarmente il ministro della transizione ecologica Cingolani, un uomo che gestirà un cambiamento di mentalità determinante per tutto il Paese”. Lo ha detto il capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, a L'Aria che tira su La7.