Governo: verso no 20 deputati M5S, linea dura Crimi non frena anti-Draghi

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - La linea dura di Vito Crimi, che su Facebook ha annunciato l'espulsione dei 15 senatori che ieri hanno votato contro la fiducia al governo Draghi, non frena il fronte del no alla Camera, dove sarebbero "tra i 17 e i 23, allo stato attuale" i deputati che starebbero valutando il voto contrario. Lo spiegano all'Adnkronos fonti M5S, che in questa fase stanno 'soppesando' il pallottoliere di Montecitorio. (segue)