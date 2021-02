Spettacolo: Fontana (Agis) a Draghi, ' grazie per parole a sostegno settore'

18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Ringraziamento per l'importante riferimento che, durante la Sua replica al Senato della Repubblica, ha voluto indirizzare in favore delle attività culturali ed in particolare dello spettacolo dal vivo, ulteriore conferma del Suo impegno e della Sua attenzione a sostegno del nostro settore, già verificata in occasione del nostro colloquio qualche giorno fa”. Lo scrive, in una lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente dell'Agis Carlo Fontana.

“Desidero ribadire - afferma il presidente dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - la nostra soddisfazione rispetto al fatto che, per la prima volta, un presidente del Consiglio incaricato in fase di consultazioni abbia ritenuto di incontrare l'Agis ed il mondo dello spettacolo, occasione determinante per segnalarLe le priorità che con estrema soddisfazione ho ritrovato nelle Sue parole di ieri”.