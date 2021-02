Covid: in Toscana 956 nuovi casi positivi e 11 decessi, salgono i ricoveri (3)

18 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Le persone complessivamente guarite sono 128.676 (538 in più rispetto a ieri, più 0,4%): 362 persone clinicamente guarite (10 in più rispetto a ieri, più 2,8%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 128.314 (528 in più rispetto a ieri, più 0,4%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Sono 4.497 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.519 a Firenze, 302 a Prato, 332 a Pistoia, 443 a Massa Carrara, 420 a Lucca, 522 a Pisa, 311 a Livorno, 285 ad Arezzo, 186 a Siena, 113 a Grosseto, 64 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 120,8 x100.000 residenti contro il 156,9 x100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (228,4 x100.000), Firenze (151,2 x100.000) e Pisa (123,6 x100.000), il più basso a Grosseto (51,2 x100.0).