Governo: Ancot condivide priorità annunciate da Draghi

18 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 18 feb. (Labitalia) - Giudizio positivo da parte dell'Ancot (Associazione nazionale consulenti tributari) per quanto riguarda il discorso di insediamento del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. "È molto importante -ha detto Celestino Bottoni, presidente nazionale Ancot- la concretezza utilizzata da Mario Draghi nel manifestare la propria attenzione nei confronti dei lavoratori autonomi, tra questi ovviamente anche i consulenti tributari, costretti ad affrontare una situazione difficile e non tutelati adeguatamente dal sistema di protezione sociale".

L'attenzione dei consulenti tributari è ovviamente per l'evoluzione che avrà il sistema fiscale. "Apprezziamo la volontà espressa da Mario Draghi -ha aggiunto Bottoni- espressa con l'intenzione di coinvolgere esperti e forze sociali soprattutto per quanto riguarda il conseguimento dello scopo di semplificare e razionalizzare il prelievo delle imposte. Quindi, confermiamo la disponibilità della nostra associazione a garantire il coinvolgimento di nostri rappresentanti nei tavoli istituzionali per fornire il nostro apporto nel pieno rispetto delle competenze per un proficuo e concreto confronto".

Per quanto riguarda i temi relativi all'innovazione e alla transizione green Bottoni ha aggiunto: "Da parte nostra intensificheremo su questi temi i nostri pacchetti formativi per dare la possibilità ai consulenti tributari iscritti alla nostra associazione di avere un costante e adeguato supporto formativo e informativo. I consulenti tributari, infatti, sono tra gli attori principali del 'nuovo corso' che segna il periodo post pandemico. La resilienza dimostrata dai consulenti tributari si trasformerà in una nuova energia necessaria per contribuire allo sviluppo del nostro Paese", ha concluso.