Governo: Crucioli, 'non farò ricorso, gruppo opposizione? ci sto lavorando'**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Da pochi minuti Vito Crimi ha diramato l'ordine al capogruppo Ettore Licheri di espellermi dal gruppo M5S al Senato. Me lo aspettavo comunque, la nostra è stata una scelta di campo". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ormai ex senatore M5S Mattia Crucioli.

“Leggendo il quesito su Rousseau l'ho subito trovato manipolatorio. L'operazione fatta ha dato un governo elitario e di destra e una opposizione ancora più di destra”, ha aggiunto Crucioli a Radio1.

Gli espulsi dal Movimento dovrebbero esser 15 in tutto. Cosa farete? "Tecnicamente siamo nel Misto ora, ma io voglio fare una opposizione seria". Farete un gruppo che andrà all'opposizione? "Ci sto lavorando". In tal caso servirebbe un simbolo. "Sto lavorando anche su questo". Lei sembra molto tranquillo, nonostante l'espulsione. "Avevo già da tempo 'elaborato il lutto', intuendo la direzione presa". Non farà ricorso contro l'espulsione quindi. "No, assolutamente no", ha detto Crucioli a Rai Radio1.