M5S: Casalino, 'mio futuro? Forse in Parlamento'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Un futuro in tv? "Non so nulla, Sky ha una proposta? Scherzi a parte, mi stanno arrivando tante proposte, per ora sono orientato a restare nell'ambito della politica". Così Rocco Casalino, ospite de L'Intervista di Maria Latella su Skytg24.

Alla domanda se, come altri portavoce prima di lui, potrebbe mai candidarsi, "sono molto schietto: credo di aver servito lo Stato, ho imparato tante cose, il flusso naturale sì, potrebbe essere in Parlamento". Ma sulla candidatura "ho un po' il panico, soffro il giudizio", ammette.