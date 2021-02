INSEM SpA, la Digital Factory del sud, coniugata al femminile

18 febbraio 2021 a

(Marcianise, (Ce) 18 febbraio 2021) - Quasi 50 sfumature di rosa nel team di INSEM SpA, la dinamica Digital Factory del sud che opera a Marcianise (Caserta) in una moderna e spaziosa sede su due piani con un organico di cinquanta professionisti, tra ingegneri informatici, adv ed e-commerce specialist, data analyst, grafici, amministrativi e collaboratori, di cui un buon 70% rappresentato da donne, diverse delle quali con ruoli decisionali e di responsabilità. Scelte premiate dai risultati: a dieci anni dalla sua nascita, infatti, INSEM SpA ha chiuso il 2020 - nonostante l'emergenza covid-19 - con una crescita del fatturato molto vicina alla doppia cifra, attestandosi sui 7,3 milioni di euro e una specializzazione sulla digitalizzazione delle PMI che è diventata un asset di riferimento. Oggi INSEM SpA si occupa principalmente di sviluppare tool, strategie e progetti digitali in particolare per PMI e micro-imprese. Da diversi anni, inoltre, segue anche start-up innovative, attraverso consulenze professionali mirate e la partnership strategica con Elteide SPA, specializzata in finanza agevolata. Ma le peculiarità di questa giovane e dinamica ‘factory', risiedono anche nell'applicazione concreta di concetti in buona parte innovativi in Italia, quali la flessibilità oraria, con una banca del tempo che permette ad ogni componente dello staff di verificare periodicamente, con un suo codice personale, le ‘ore a credito o a debito' per organizzare il proprio lavoro ed una valorizzazione delle competenze con l'ideazione del Q.P.M., Quality Perfomance Management, un percorso formativo che consente al dipendente o collaboratore di migliorare o cambiare la propria competenza attraverso corsi di aggiornamento ad hoc, e dove lo stesso ‘tutor' che gli viene affiancato è sottoposto ad un monitoraggio sulla sua preparazione di ‘addestratore'. “Negli ultimi anni – spiega Manuela Pignalosa Financial Manager di INSEM- abbiamo inserito tra le voci di spesa, che in realtà per noi si traducono in veri e propri investimenti, sia l'aggiornamento professionale delle nostre risorse che le attività di team building per rafforzare lo spirito di squadra. Di fatto abbiamo cercato di abolire la parola licenziamento, stabilizzando i tirocinii e assumendo spesso a tempo indeterminato.”

Non a caso, nella sede della digital factory, dove campeggiano frasi celebri come quella di Mark Twain:“Un uomo con una nuova idea è un pazzo, finché quella nuova idea non ha successo”, centinaia di metri quadrati sono stati destinati all'area ludica che si può raggiungere scivolando dentro un toboggan, con tavoli da ping-pong, sacchi da boxe e biliardini a disposizione del team per le loro pause-relax. Anche gli orari di ingresso, di pausa-pranzo e uscita sono estremamente elastici. A conti fatti, l'ambiente smart, la flessibilità lavorativa, il ricollocamento delle competenze, gli investimenti reali e generosi nelle risorse umane, sono gli asset che hanno reso possibile il pieno riconoscimento della INSEM SpA a livello sia locale che nazionale.

INSEM SpA è una ‘factory' fondata nel 2010 a Marcianise (Caserta) e si occupa di consulenze e progettazioni all'insegna della creatività nel digital marketing per imprese che intendono posizionarsi nel mercato del web e presidiare i settori di riferimento. Tra le sue specializzazioni figurano le consulenze per social e community management, e-commerce, assistenza alle start-up, App, mail marketing, video content e brand marketing.

Ufficio Stampa: Sergio Cerini