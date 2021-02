Lombardia: Welfare, Trivelli sarà direttore Asst Vimercate

18 febbraio 2021 a

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - E' arrivata l'ufficialità della nomina di Giovanni Pavesi al vertice del Welfare della Regione Lombardia. Una nota del'assessorato al Welfare informa che alla prossima giunta regionale sarà sottoposta la proposta di Marco Trivelli a direttore generale dell'Asst di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza.

"Si tratta di destinare un'importante risorsa in termini di competenza ed esperienza alla guida di un'area strategica per la quale l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia vuole riservare la massima attenzione, rappresentando un bacino di utenza di circa 700mila abitanti, una delle più grandi della Lombardia", sottolinea la nota. "La Asst di Vimercate - prosegue- con la rete dei suoi cinque nosocomi (Vimercate, Desio, Carate, Giussano e Seregno) con diverse intensità di cura e ricca di professionalità necessita infatti di una continuità di guida di alto livello".

La direzione generale Welfare di Regione Lombardia, si legge, "sarà affidata al dottor Giovanni Pavesi, esperto di management sanitario, che vanta una proficua attività di collaborazione con l'università Bocconi di Milano-Cergas Sda, Centro di ricerca e gestione dell'assistenza sanitaria e sociale, in particolare in materia di management delle aziende sanitarie in tempo di crisi e modelli di governance per il procurament sanitario". Pavesi "è anche un qualificato componente del Network Bocconi che riunisce una quarantina tra i migliori direttori generali delle aziende sanitarie in Italia. Il Network si confronta a frequenza periodica mettendo a fattor comune le migliori pratiche riguardanti le strategie, l'organizzazione, la gestione e la tecnologia delle aziende sanitarie".