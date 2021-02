Gregoretti: domani terza trasferta di Salvini a Catania, le tappe della vicenda/Adnkronos (5)

18 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Nella linea difensiva, infine, nessuna chiamata in correo di Conte, al di là della condivisa - secondo Salvini - responsabilità politica dell'allora presidente del Consiglio. Nonostante il nome di Conte sia citato più volte nella memoria, la chiamata in causa del premier non ci sarà: "Perché - ribadisce nelle piazze girate in questi giorni lo stesso Salvini - il fatto non sussiste, ci sono norme precise per mettere in salvo i naufraghi e nessuno di noi li lasciò in balia delle onde".

Poi è arrivata la decisione del Gup che ha chiesto di sentire anche Toninelli, Trenta (ascoltati a Catania lo scorso 12 dicembre) Conte, la cui deposizione è stata raccolta a fine gennaio a Palazzo Chigi. Domani sarà il turno di Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese.