Gregoretti: domani terza trasferta di Salvini a Catania, le tappe della vicenda/Adnkronos

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Alle 9.30 di domani Matteo Salvini è atteso nell'aula bunker Bicocca di Catania, per la nuova udienza preliminare - la terza - del Caso Gregoretti, il procedimento giudiziario che potrebbe portare Matteo Salvini a processo. Sequestro di persona e abuso in atti di ufficio sono i capi di imputazione, di cui potrebbe dover rispondere l'ex ministro dell'Interno, nel procedimento in corso nella Procura di Catania. Al fianco di Salvini l'avvocato Giulia Bongiorno, deputata e legale del leader della Lega.

Nella città etnea, su richiesta del Gip, saranno presenti anche Luigi Di Maio, ai tempi della vicenda vicepremier e ministro del lavoro, e l'attuale titolare dell'Interno, Luciana Lamorgese. Lo scorso 28 gennaio, invece, era stata la volta della deposizione del premier Giuseppe Conte, raccolta in trasferta dal Gip Nunzio Sarpietro che era venuto a Roma, a Palazzo Chigi, per ascoltare il premier Giuseppe Conte.

La prima tappa del procedimento risale allo scorso 3 ottobre, quando a Catania, il leader della Lega è stato ascoltato per la prima volta proprio da Sarpietro. Salvini era arrivato di fronte al gup dopo la richiesta di giudizio fatta dal Tribunale dei ministri di Catania, richiesta che ha ottenuto il via libera del Senato lo scorso 12 febbraio.