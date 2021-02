Artmarket.com: le vendite all'asta risollevano un'industria artistica e culturale sconvolta dalla pandemia

18 febbraio 2021 a

PARIGI, 18 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Mentre i musei continuano a cercare delle soluzioni per poter di nuovo accogliere i visitatori (anche in piccoli numeri e anche se in perdita, come il MET di New York1), il mercato delle aste è diventato un'ancora di salvezza per alcune istituzioni e i primi risultati del 2021 mostrano una forte domanda nelle sale d'asta!

Gennaio, il mese dei Grandi Maestri

Con un calo del fatturato del 10% nel 2020, sembra che il segmento dei Grandi Maestri (artisti nati prima del 1760) abbia resistito meglio di altri all'impatto della pandemia. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il segmento dei Grandi Maestri rappresenta un mercato straordinariamente solido.

«I collezionisti dei Grandi Maestri ricercano più l'"opera giusta" che il brivido del momento» osserva thierry Ehrmann, presidente e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice. «Il mercato dei Grandi Maestri è per sua natura meno sensibile all'assenza temporanea di fiere, grandi vernissages e serate di gala. Inoltre, è un mercato che apprezza moltissimo la ricerca approfondita e la lettura delle meticolose relazioni degli esperti, tutte cose che si possono fare online».

Alla lotta per l'acquisizione del Giovane che tiene in mano un tondello, attribuito a Botticelli, alla fine hanno partecipato solo due collezionisti. Ma questi due offerenti molto determinati hanno fatto alzare il prezzo dell'opera fino alla stima di Sotheby's, molto audace nel bel mezzo di una pandemia globale. Annunciata lo scorso settembre, la vendita aveva volutamente lasciato a tutti gli interessati tre mesi di tempo per effettuare le ricerche necessarie.

Londra, frenata dalla variante Covid e dalla Brexit

La capitale britannica ospita generalmente il secondo turno delle maggiori aste dell'anno. A febbraio 2020, sono state tre le opere ad aver superato i 20 milioni di dollari nelle aste londinesi:

Ma la crisi sanitaria ha fatto posticipare le prime grandi aste londinesi dell'anno al prossimo marzo. Inoltre, il ritiro effettivo del Regno Unito dall'Unione europea rischia di indebolire la posizione predominante di Londra in questa parte del mondo. Ovviamente Parigi si augura di trarre beneficio da questa riorganizzazione.

La capitale francese continua inoltre ad attrarre sempre di più i migliori talenti del mercato dell'arte. Dall'inizio dell'anno, hanno aperto nel quartiere parigino del Marais due delle più grandi gallerie italiane – Continua e Massimo de Carlo –, mentre Sotheby's si prepara alla vendita, sempre a Parigi, della prestigiosa collezione di Christo e Jeanne-Claude.

Le prossime settimane si prospettano ricche di emozioni per il mercato dell'arte, sia nelle aste che nelle gallerie d'arte: notizie rassicuranti in attesa della riapertura dei musei in Europa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438870/Artmarket_Fine_Art.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1438873/Artmarket_Fine_Art_Auctions.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg