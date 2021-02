Giochi: Gasparri, 'sono dalla parte di chi chiede di lavorare'

18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Spero che con le vaccinazioni si possa rimettere in piedi il Paese. Il gioco legale ha tutte le sue ragioni. Io sono qui perché il mio partito, Forza Italia, è convintamente dalla parte di chi chiede semplicemente di poter lavorare". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri durante la manifestazione dei lavoratori delle imprese del gioco legale che si sta svolgendo a Roma, in piazza del Popolo. "La vaccinazione -ha aggiunto Gasparri- è la vera soluzione per poter riattivare le sale da gioco, le palestre, le scuole e la vita".