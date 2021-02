Bitcoin: continua la sua corsa, tocca nuovo record a 52 mila dollari

18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Continua la corsa del bitcoin che oggi ha superato anche quota 52 mila dollari. Attualmente la criptovaluta viaggia intorno ai 52.075 dollari confermando così il trend rialzista che ha subito un'accelerazione nei giorni scorsi dopo che Tesla ha annunciato il suo investimento di 1,5 miliardi di dollari.

Il successo dei bitcoin potrebbe anche far cambiare l'orientamento delle aziende sulla scia della decisione del gruppo fondato da Elon Musk anche se per ora l'atteggiamento resta improntato alla cautela per una criptovaluta molto volatile. Secondo un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi da Gartner, la società Usa che si occupa di consulenza strategica, solo il 5% dei dirigenti finanziari (inclusi 50 Cfo) di 77 aziende interpellate a febbraio, si dice pronto ad investire in bitcoin. Il 9% si dice eventualmente pronto a investire nella criptovaluta ma non prima del 2024. La stragrande maggioranza, l'84% degli intervistati, comunque non ha mai pianificato un investimento di questo tipo.

"L'84% degli intervistati ha spiegato che la volatilità del bitcoin rappresenta un rischio finanziario. Per loro sarebbe estremamente difficile mitigare il tipo di oscillazioni dei prezzi osservate nella criptovaluta negli ultimi cinque anni", spiega il capo della ricerca di Gartner Finance, Alexander Bant.