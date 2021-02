18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Sulla giustizia bisognerà intraprendere azioni innovative" per "migliorare l'efficienza civile e penale" e ottenere "un processo giusto, di durata ragionevole in linea con gli altri Paesi europei”. Così il premier Mario Draghi, nel corso della replica in Aula alla Camera.