Draghi: 'preservare e sostenere sport, fortemente colpito da pandemia'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il fatto che non abbia detto nulla ieri" sullo sport "non significa che non sia importante. E' un mondo profondamente radicato nella nostra società e nell'immaginario collettivo, fortemente colpito dalla pandemia. Questo governo si impegna a preservare e sostenere il sistema sportivo italiano tenendo conto della sua peculiare struttura e dei molteplici aspetti che lo caratterizzano, non solo in relazione all'impatto economico, agli investimenti e ai posti di lavoro ma anche per il suo straordinario valore sociale, educativo, formativo e salutistico". Così il premier Mario Draghi, nel corso della replica in Aula alla Camera.