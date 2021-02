Bitcoin: sondaggio, il 14% dei francesi si dice pronto a investire in criptovaluta

18 febbraio 2021 a

Parigi, 18 feb. (Adnkronos) - Il 14% dei francesi si dice pronto a investire i suoi soldi in una criptovaluta (Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin) e il 3% lo ha già fatto. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato da Ifop per il sito online Cointribune pubblicato oggi. Sono stati intervistati online dal 5 al 10 febbraio 3.013 persone. La criptovaluta più conosciuta dai francesi resta il bitcoin (l'83% ne ha sentito parlato) contro l'11% per Ethereum, 10% per Dogecoin e 7% per Ripple. Un intervistato francese su 4 (il 24%) sostiene il Bitcoin reciterà un ruolo di moneta nel futuro.