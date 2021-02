Governo: da Brecht e Gandhi, le citazioni di Giorgia Meloni nella sua dichiarazione di voto

18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Ha iniziato il suo intervento per la dichiarazione di voto alla Camera citando un celebre aforisma di Bertolt Brecht: "Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati". Poi, più avanti, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha fatto riferimento ad una frase del Mahatma Gandhi: "Ascoltandola ieri -ha sottolineato rivolgendosi al presidente del Consiglio, Mario Draghi- mi è venuto in mente Ghandi: sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Perchè ci sono cose condivisibili in quello che lei ha detto, il problema è come si conciliano con le sue scelte".