Governo: Delrio, 'si apre stagione dei doveri per fase costituente'

Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Si apre una stagione dei doveri, verso noi stessi e il Paese, e di obblighi che abbiamo prima dei diritti. Come forze politiche abbiamo soprattutto il dovere di servire il Paese, cercare il bene comune prima di ogni altra cosa". Lo ha detto Graziano Delrio nelle dichiarazioni di voto alla Camera.

"Serve uno sforzo di progettualità e pensiero, seminare idee per il futuro", ha spiegato il capogruppo del Pd sottolineando: "E' una occasione storica, per i partiti e per la politica, di ridefinirci, cambiare trasformarsi, è una fase costituente".