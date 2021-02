Governo: Delrio, 'tocca a noi costruire unità, no ai salvatori della Patria'

18 febbraio 2021 a

Roma, 18 feb (Adnkronos) - "L'attesa è molto alta, altissima, forse troppo. Noi non crediamo nei salvatori della patria e negli uomini della provvidenza. Tocca anche a noi corrispondere alla richiesta di unità che viene dalla sfida ricevuta e dal mandato del presidente della Repubblica: non mostrare ma costruire unità, non promettere ma fare futuro, non annunciare ma costruire una Italia più giusta, verde, equa, fiduciosa". Lo ha detto Graziano Delrio alla Camera.