Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non alzeremo totem ideologici su temi come l'immigrazione, come quota cento, flat tax, ma pretendiamo che non lo faccia nessun altro". Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, intervenendo alla Camera, nelle dichiarazioni di voto. "Ma di prescrizione si deve parlare, perché è un problema enorme che riguarda al civiltà del nostro paese", sottolinea il leghista.