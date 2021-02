Governo: Meloni, 'su donne sinistra ipocrita'

18 febbraio 2021 a

Roma 18 feb. (Adnkronos) - "Da una parte c'è una sinistra un po' ipocrita sul ruolo delle donne, non ha mai dimostrato di voler affidare la guida di sè a delle donne. Credo poi che ci sia un errore delle donne, pensare che il ruolo te lo possano dare gli altri". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro. "Non è attenzione per le donne -ha poi aggiunto riferendosi ai ruoli affidati in Italia viva- se c'è un uomo che ti concede il posto, te lo devi guadagnare. Io sono stata aiutata da tantissime persone e da tantissimi uomini, ma me lo sono guadagnato".