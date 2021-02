Roma: Meloni, 'vicini a individuare candidato centrodestra'**'

18 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 18 (Adnkronos) - Sull'individuazione del candidato sindaco del centrodestra per Roma, "siamo più vicini ad una soluzione di quanto si creda. C'è stata questa battuta d'arresto per la crisi di governo, ci vedremo la prossima settimana". Lo ha annunciato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, definendo "persona estremamente stimabile" Andrea Abodi, di cui si è parlato come possibile candidato.