Doping: Wada su Schwazer, 'sconvolti da accuse sconsiderate e infondate'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - L'Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha preso atto "con grave preoccupazione dei commenti fatti oggi da un giudice di un tribunale di Bolzano, in Italia, in merito alla decisione nel procedimento penale contro il marciatore Alex Schwazer. Sebbene la decisione sia lunga e articolata e dovrà essere valutata interamente", la Wada "è sconvolta dalle molteplici accuse sconsiderate e infondate formulate dal giudice contro l'organizzazione e altre parti in questo caso", spiega in un anota la Wada.

"Nel corso del procedimento, la Wada ha fornito prove schiaccianti che sono state confermate da esperti indipendenti, che il giudice ha respinto a favore di teorie infondate. La Wada era parte civile in questi procedimenti e aveva il compito di assistere il tribunale nel raggiungere la sua decisione. L'Agenzia sostiene tutte le prove fornite e respinge le diffamatorie critiche nella decisione nei termini più forti. Una volta che il giudizio completo è stato analizzato, Wada valuterà tutte le opzioni disponibili, comprese le azioni legali che può avviare", conclude la nota su twitter.