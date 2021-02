Covid: Codogno un anno dopo - anestesista paziente 1, 'rivivo ancora ogni momento' (3)

19 febbraio 2021 a

(Adnkronos Salute) - "Quei medici - assicura - ci hanno dato tanta energia e ossigeno puro in momenti in cui c'era bisogno gradissimo di aiuto. Così sono andata in Fiera senza nessun dubbi. I miei hanno capito, hanno sempre rispettato le mie scelte. E' stata una bellissima esperienza. I colleghi del Policlinico sono tra i migliori, ero nel 'tempio' della ventilazione meccanica, mi hanno insegnato tanto e mi hanno accolto come una di loro, a braccia aperte". L'ultimo turno giovedì 28 gennaio ("ho portato da mangiare per ringraziarli"). Dopo qualche giorno di ferie, per Annalisa una nuova parentesi al San Matteo di Pavia, altra struttura protagonista della prima emergenza Covid.

Tornando indietro ai giorni più neri, a volte si stupisce: "Quando mi dicevano 'brava'" per il piccolo gesto di 'ribellione' al protocollo, "mi sembrava una cavolata quel che avevo fatto. In fondo era solo ciò che mi sembrava giusto. Poi nel corso dei mesi ho incontrato colleghi che mi hanno raccontato di essersi trovati come me davanti a casi sospetti, ma il protocollo non dava indicazione di fare il tampone. C'è chi ha discusso con i parenti che chiedevano perché no. Io mi sono solo detta: in Europa c'è segno del virus, io lo faccio lo stesso il test, non mi convince granché il fatto che non può essere Sars-CoV-2". Cosa non ha funzionato? "Non credo sia stato un problema di protocollo miope - riflette Malara - E' che noi lo conoscevamo poco questo virus e tutti i famosi asintomatici sfuggivano, non li potevamo vedere. Questo ha permesso che si diffondesse".