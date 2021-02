Recovery: C.conti controllerà uso corretto risorse, ruolo determinante

19 febbraio 2021 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - La Corte dei conti svolgerà ''con autonomia e indipendenza, le proprie funzioni di referto, controllo e giurisdizione'' nelle diverse fasi di sviluppo del programma di recovery plan. Tutte funzioni ''finalizzate, in modo sinergico, a garantire l'uso corretto e proficuo delle risorse pubbliche e il rispetto della normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di gestioni pubbliche. Lo afferma il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021. ''E' determinante il ruolo che la Corte dei conti svolgerà per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e repressione dei fenomeni di dispersione delle risorse pubbliche, che vanificano le politiche di bilancio e la possibilità di erogare servizi pubblici di qualità, con ulteriore aggravio per i cittadini e le imprese''.