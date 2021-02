Covid: Codogno un anno dopo - partorire in zona rossa, 'il terrore gli occhi delle neo mamme'

19 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "Il terrore nei loro occhi. Ricordo soprattutto quello delle donne che arrivavano in reparto". Anastasia Giuliani, 42 anni, ostetrica a Lodi, ha vissuto la pandemia da una prospettiva particolare, quella delle "gravide" durante l'emergenza Covid19. "Per un periodo non sono riuscita a dormire la notte. Eravamo tutti spaventatissimi, soprattutto all'inizio". Nel suo reparto di ostetricia, dove è coordinatrice, i nati del 2020 sono stati 1.069, poco meno dei 1.234 del 2019, ma i travagli di questi ultimi dodici mesi, racconta all'Adnkronos, sono stati i più complessi di sempre. Quel 21 febbraio di un anno fa, il suo reparto è stato catapultato immediatamente nella bufera: la moglie di Mattia Maestri, il paziente 1 scoperto a Codogno, stava frequentando un corso di accompagnamento alla nascita sotto la responsabilità dell'ostetricia di Lodi ed era positiva.

"Quando lo abbiamo saputo eravamo al buio, nessuno sapeva nulla e non avevamo alcuna indicazione sul da farsi". Improvvisamente, Anastasia e le sue colleghe sono tempestate dalle chiamate di mamme in attesa, alcune anche nella prima zona rossa, improvvisamente isolate e angosciate da ciò che sentono. "Non era ancora noto il fatto che la mamma non passasse il virus al feto, né si conoscevano gli effetti del Covid sui neonati".

Il caos è durato per un po', ma in pochissimi giorni l'ostetricia di Lodi è stato in grado di mettere in campo una serie di strumenti con cui supportare e soprattutto cercare di tranquillizzare le donne, molte delle quali non volevano più mettere piede in ospedale o, addirittura, chiedevano di partorire da casa. "Innanzitutto, e siamo stati tra i primi in Italia, abbiamo cominciato a fare i corsi pre-parto online. Poi - spiega Giuliani - abbiamo creato 'pronto mamma', un numero di riferimento a cui rispondevo sempre io cercando di risolvere ogni tipo di problematica, e abbiamo organizzato l'home visiting, le visite post parto a domicilio con una rete di ostetriche sul territorio".