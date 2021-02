Covid, il report: effetto varianti in Centro Italia, indici in salita

19 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - E' "stabile l'andamento della diffusione" del coronavirus in Italia, ad eccezione di alcune regioni del Centro. Sul fronte delle vaccinazioni, il confronto tra il numero dei punti vaccinali previsti per la fase 2, sulla base dei piani regionali, e i punti di somministrazione riportati nella dashboard del ministero della Salute, evidenzia "la presenza di numerosi punti vaccinali aggiuntivi in Lazio, Emilia Romagna e Veneto. E' auspicabile avere un monitoraggio dei nuovi punti vaccinali aggiuntivi nelle altre regioni in vista dell'avvio della vaccinazione di massa". E' quanto emerge dalla 40.esima puntata dell'Instant Report Covid-19 dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica (Altems).

"Nelle ultime settimane - evidenzia Americo Cicchetti, direttore di Altems - si registra un andamento stabile del virus, segno di una attenzione ormai costante dei nostri concittadini e di una stabile convivenza con esso. Eppure, in alcune regioni soprattutto del Centro Italia si iniziano a vedere gli effetti delle varianti che fanno risalire alcuni indici".

"Siamo ormai certi che l'unico modo per vincere questa battaglia - prosegue - si basi su tre elementi: dosi di vaccino ampiamente disponibili, incremento della capacità vaccinale tramite una capillare organizzazione dei punti vaccinali sul territorio utilizzando tutte le 'reti' del sistema sanitario (compresi i medici di famiglia e le farmacie) e altre attivabili con l'aiuto delle forze del'ordine e dell'esercito, e la responsabilità di tutti nel tenere le distanze minime e la mascherina. Il monitoraggio sulla progressione della campagna vaccinale, verso il target dei 5,2 milioni di vaccinati entro il 31 marzo, purtroppo segna un rallentamento: siamo al 25% rispetto all'obiettivo finale".