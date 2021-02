19 febbraio 2021 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - È iniziato al Mise il tavolo di confronto sull'ex gruppo Ilva. Presiede il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, per il governo siede anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Al tavolo i leader di Cgil Cil e Uil e quelli di Fim Fiom Uilm e Uglm nonché i commissari straordinari di Ilva in As, Lupo, Ardito e Danovi. Al confronto non prende parte né Ami né Invitalia.