Eni: Descalzi, 'Recovery buona opportunità per accelerare transizione'

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Il Recovery può rappresentare una buona opportunità per accelerare la transizione, soprattutto in Italia. Non abbiamo inserito nessun fondo del Recovery in questo piano. Quindi il Recovery, che sono convinto partirà quest'anno, sarà in aggiunto". Ad affermarlo, nel corso della presentazione del piano strategico 2021-24, è l'ad di Eni, Claudio Descalzi sottolineando che ci potrebbe essere la possibilità di "accelerare nei settori delle bio raffinerie, del waste to fuel e sulla Cattura e sequestro del carbonio (Ccs)".