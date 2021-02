Covid: Fontana, 'basta aperture e chiusure, servono limitazioni per tempo più lungo'

19 febbraio 2021 a

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "Si dovrebbe rivedere il metodo delle limitazioni. Bisognerebbe fare limitazioni per un tempo più lungo per evitare di fare continuamente aperture e chiusure sena dare certezze ai cittadini e alle attività economiche". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento su Skytg24. "Servirebbero misure forse meno draconiane ma per un tempo maggiore", ha spiegato.

"Mi sembra che stiamo correndo dietro virus. Quando la situazione peggiora, chiudiamo e quando migliora, riapriamo. Dovremmo essere noi ad avere una linea di condotta e cercare di anticipare il virus", ha aggiunto.