Covid: Milano, prefetto dispone chiusura di 20 esercizi commerciali

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha adottato provvedimenti con i quali è stata disposta la chiusura per cinque giorni di venti esercizi commerciali per violazione delle norme per contenere la diffusione del Covid-19. Si tratta in particolare di cinque bar, una pescheria, un esercizio commerciale di alimentari, nove esercizi commerciali di vicinato di alimentari e non alimentari, tre esercizi commerciali al dettaglio e un parrucchiere a Milano.