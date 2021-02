19 febbraio 2021 a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Solidarietà piena a Roberto #Gualtieri per la pagina fake circolata in rete stamattina. Capisco perfettamente la sua irritazione e quella del PD: non è bello vedere il proprio nome associato al disastro #M5S su Roma. Resta un dubbio: è fake la pagina o la candidatura in alleanza?". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Iv.