Covid: Fontana, 'situazione Lombardia moderatamente buona, attenti a focolai'

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "La condizione generale della Lombardia è moderatamente buona, tanto è vero che è stata confermata la zona gialla". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento a Skytg24. "Ci sono alcuni focolai che abbiamo individuato e per i quali abbiamo predisposto le fasce rosse, soprattutto perché sono state trovate delle varianti. Per questo -ha aggiunto- con l'Iss abbiamo voluto essere particolarmente accorti per evitare che ci fossero delle rapide diffusioni".