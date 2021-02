I migliori profumi da regalare a una donna

19 febbraio 2021 a

(Roma, 19 febbraio 2021)

Per quanto riguarda i regali, il profumo è un classico intramontabile.

Si tratta di un dono che va bene in qualsiasi occasione, dal Natale al San Valentino al compleanno, una scelta di stile e di gusto che risulta sempre molto gradita al destinatario.

Le donne poi, adorano i profumi ed oggi se ne ha a disposizione una gamma così ampia fra cui scegliere che è possibile accontentare anche i gusti più esigenti.

Floreali, speziate, agrumate, dalle note fresche oppure calde e vellutate, c'è la fragranza giusta per ogni donna.

Quale?



Gucci Bloom Profumo di Fiori

Un nome che è già di per sé una garanzia per una fragranza dall'intenso profumo fiorito che ricorda un giardino in primavera.

Il mix olfattivo che risulta dall'estratto di bocciolo di Gelsomino, dalla tuberosa e dal rangoon creeper, è decisamente fresco e vivace, perfetto per le ragazze e le donne romantiche.

Loubirouge di Christian Louboutin

E' una fragranza orientale speziata dalle note vellutate e calde sprigionate da cardamomo, vaniglia e Iris.

Ingredienti forti e decisi si sposano con la dolcezza della vaniglia, dando vita ad una profumazione molto originale.

Bellissimo il flacone che racchiude l'essenza, caratterizzato dal colore rosso e da un tappo scultura rotondo sormontato da una scarpa femminile con tacco vertiginoso.

J'adore Infinissime di Dior

Un profumo lussuoso in ogni suo aspetto.

Il vistoso flacone dorato racchiude un'essenza la cui nota preponderante è data dal tocco mielato e pepato della Rosa Centifolia, cui si aggiungono i fiori bianchi, il Gelsomino Sambac, il Mughetto, l'Ylang Ylang e la Tuberosa.

Un insieme di grande solarità, floreale con un tocco d'Oriente, ideale per una donna che ama farsi notare con classe, femminile e sicura di sé. J'adore Infinissime è un profumo che dà emozioni forti, intenso e persistente, ottimo alleato di una donna che ama prendersi cura di sé e della propria unicità.

Angel Nova di Mugler

Un profumo estroso in perfetto stile Mugler, che mescola ingredienti dolci ed esotici creando un insieme decisamente accattivante.

Il lampone e la Rosa Damascena contrastano con l'Akigalawood e il benzoino, creando una fragranza inconfondibile.

Angel è un profumo sensuale ed insolito, dal piglio moderno e deciso, perfetto per donne giovani ed adulte che non vogliono passare inosservate.

L'Interdit Eau de Parfum Intense di Givenchy

In un elegante e sobrio contenitore in vetro caratterizzato dal colore nero, è racchiusa una fragranza giocata principalmente sulle note del fiore d'arancio e della tuberosa.

Si aggiungono il vetiver, il patchouli e i bacelli di vaniglia del Madagascar, per un insieme che risulta fresco, giocoso e vivace.

Voce Viva di Valentino

Un profumo ricco e pregiato in perfetto stile Valentino.

Il cuore della fragranza è dato da una vera e propria esplosione di fiori bianchi, cui si aggiungono i fiori d'arancio, la Gardenia e il Morning Jasmine Grandiflorum d'India.

Ne scaturisce un profumo dalle note fruttate ed esotiche, fresco ed intenso.

My Way di Giorgio Armani

Bergamotto di Calabria e Fiori d'Arancio costituiscono le note di testa di questo profumo firmato da uno dei nostri più grandi stilisti.

Il cuore di Tuberosa indiana si unisce al Gelsomino Grandiflorum e al Gelsomino Sambac.

La Vaniglia Bourbon Premium del Madagascar e i Muschi bianchi, conferiscono alla fragranza una grande dolcezza, riscaldata dal Legno di Cedro della Virginia.

Un profumo di classe, che sa di buono, intenso e persistente, adatto ad ogni occasione.

Perfetto sia per le ragazze che per le donne adulte, My Way sintetizza egregiamente lo stile Armani, lineare, sobrio ed elegante.