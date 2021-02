Pd: Pini, 'sottosegretari dopo la Direzione, vero?'

19 febbraio 2021 a

Roma, 19 feb (Adnkronos) - Fino alla Direzione Pd nessuno prepari liste dei sottosegretari, "vero?". Rilanciando il messaggio della collega Chiara Gribaudo, anche Giuditta Pini su Twitter torna sulla convocazione della Direzione Pd della prossima settimana.

In una conversazione, poi, la deputata dem rilancia le sue ragioni sulla questione della parità di genere: "Basta vedere gli incarichi e le candidature dal segretario di federazione a quello regionale, dai candidati sindaci nelle grandi città alle presidenze delle regioni. Le donne semplicemente non ci arrivano e non perché non ce ne siano o non siano capaci", scrive la Pini.

"Evidentemente il problema è grave proprio perché è talmente diffuso e normale che non ce ne rendiamo nemmeno conto. E la risposta di questi giorni: 'vi diamo tutti i sottosegretari e un vicesegretario' è la dimostrazione di come si sia molto lontani dalla soluzione", spiega ancora la deputata del Pd aggiungendo tra l'altro: "Più che di alleanze e integruppi, dovremmo tornare a parlare di come ricostruire il rapporto con elettori e iscritti. Soprattutto con elettrici e iscritte. Altrimenti, spiace dirlo, ma non si va proprio da nessuna parte".