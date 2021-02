Bergamo: scappa dalla Francia con la figlia, arrestato 55enne

19 febbraio 2021 a

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - I carabinieri di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, hanno arrestato un uomo di 55 anni, cittadino marocchino, colpito da un mandato di arresto europeo per sequestro di persona. L'uomo era stato denunciato dalla sua ex moglie, residente in Francia, e con la quale aveva avuto una bambina. Nel settembre del 2019 l'uomo si era trasferito in Italia portando con sé la bambina contro la volontà della madre che aveva denunciato il fatto alle autorità francesi.

La giustizia francese ha condannato l'uomo per sequestro di persona, ordinando l'affidamento della bambina alla madre e il suo rientro in Francia. I militari hanno raggiunto l'uomo e lo hanno portato nel carcere di Bergamo.