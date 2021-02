Editoria: agenzia Lombardia Notizie da oggi in stato di agitazione

19 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Lombardia Notizie, l'agenzia di stampa della giunta della Regione Lombardia, è da oggi in stato di agitazione. Lo comunica il cdr dell'agenzia "Ogni giorno, dal 21 febbraio 2020, con spirito di responsabilità e assoluto rispetto per i cittadini lombardi che durante l'emergenza-Covid dovevano essere tempestivamente e quotidianamente informati, la redazione di Lombardia Notizie, l'agenzia di stampa della giunta regionale, ha lavorato senza soste, così come è sempre stato nella sua storia ultradecennale. Cessata la fase emergenziale più acuta e pressante, Lombardia Notizie rende noto che si trova costretta a svolgere la propria attività rispettando l'inquadramento contrattuale deciso dalla giunta", sottolinea il comitato di redazione dell'agenzia.

La redazione di Lombardia Notizie evidenzia quindi che, a partire da questa settimana, l'attività dell'agenzia di stampa terminerà alle ore 19 del venerdì e riprenderà il lunedì mattina dalle ore 8. In ogni caso i dati relativi alla situazione epidemiologica della Lombardia saranno sempre consultabili, anche il sabato e la domenica, all'indirizzo internet https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/dashboard-covid19 e sul sito del ministero della Salute.

"Il nostro lavoro preciso e puntuale proseguirà, dunque, secondo quanto disposto dal nostro inquadramento di 'giornalista pubblico' che non prevede sia prestata alcun tipo di attività durante i festivi e nei fine settimana", si spiega. Al contrario di quanto accade per altri colleghi della Pubblica Amministrazione, in primis quelli dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale della Lombardia cui fortunatamente continua a essere riconosciuto il contratto nazionale dei giornalisti, e di altri colleghi di Regioni differenti dalla Lombardia, questa amministrazione ha scelto di non riconoscere le peculiarità che caratterizzano la nostra professione cancellando arbitrariamente - e senza nessuna possibilità di trattativa - il contratto nazionale di lavoro giornalistico arrivando non solo a ridurre gli stipendi anche del 60%, ma anche a chiedere un surplus di lavoro al quale la redazione non si è mai sottratta".